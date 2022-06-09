Elie Okobo'dan Fenerbahçe Beko'ya kötü haber

THY Euroleague'de beklentilerin altında kalan Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başlarken Fransa'dan kötü bir haber geldi.



Litvanyalı gazeteci Donatas Urbonas'ın haberine göre; Fenerbahçe Beko'nun yakından ilgilendiği yıldız oyun kurucu Elie Okobo, Fransız ekibi AS Monaco'ya katılmak üzere. Fenerbahçe'nin dışında Barcelona, Maccabi Tel Aviv, Virtus Bologna gibi takımların da ilgilendiği 24 yaşındaki Okobo'nun, Monaco ile prensip anlaşmasına vardığı yazıldı.



Elie Okobo, geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de ASVEL formasıyla maç başına 14.5 sayı, 2.7 ribaunt ve 3.9 asist ortalamaları tutturmuştu.





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