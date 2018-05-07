Sezon sonu ayrılacağını açıklayan Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Andreas Iniesta, 38. ve son El Clasico maçına çıktı.

Zinedine Zidane, Camp Nou'da üst üste 4 maçta da mağlubiyet yaşamayan ilk Real Madrid teknik direktörü oldu. 💥



✔1-2

➖1-1

✔1-3

➖2-2 pic.twitter.com/AUmFXD9K51



— Sporx (@sporx) 6 Mayıs 2018

Dünyanın en büyük kapışmalarından biri olan'da, evinde'i ağırladı. La Liga'nın 35. haftasında'nın şampiyon olarak çıktığı ve oldukça gergin geçen mücadele, 2-2 sona erdi.Barcelona'nın gollerini 10. dakikada Suarez ve 52. dakikada Messi kaydetti. Real Madrid'in sayılarını ise 14. dakikada Ronaldo ile 72. dakikada Bale attı. Barcelona'da Sergi Roberto 45+3. dakikada Marcelo'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı. Öte yandan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ronaldo, ilk yarıda sakatlandıktan sonra devre arasında oyundan çıktı ve yerini Asensio'ya bıraktı.Bu sonucun ardından Barcelona ligdeki namağlup yürüyüşünü sürdürdü ve puanını 87 yaptı. Real Madrid ise 72 puana yükseldi ve 3. sırada kaldı.La Liga'nın 36. haftasında Barcelona evinde Villarreal ile karşılaşacakken, Real Madrid ise deplasmanda Sevilla'ya konuk olacak.