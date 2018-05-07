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El Clasico'da 4 gol çıktı, kazanan çıkmadı

El Clasico nefesleri kesti, Barcelona - Real Madrid mücadelesi 2-2 sona erdi. Roberto kırmızı kart gördü, Barcelona'nın namağlup serisi devam etti.

Kaynak: Sporx.com
El Clasico'da 4 gol çıktı, kazanan çıkmadı
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06 Mayıs 2018 23:41
Dünyanın en büyük kapışmalarından biri olan El Clasico'da Barcelona, evinde Real Madrid'i ağırladı. La Liga'nın 35. haftasında Barcelona'nın şampiyon olarak çıktığı ve oldukça gergin geçen mücadele, 2-2 sona erdi.

Barcelona'nın gollerini 10. dakikada Suarez ve 52. dakikada Messi kaydetti. Real Madrid'in sayılarını ise 14. dakikada Ronaldo ile 72. dakikada Bale attı. Barcelona'da Sergi Roberto 45+3. dakikada Marcelo'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı. Öte yandan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ronaldo, ilk yarıda sakatlandıktan sonra devre arasında oyundan çıktı ve yerini Asensio'ya bıraktı.

Sezon sonu ayrılacağını açıklayan Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Andreas Iniesta, 38. ve son El Clasico maçına çıktı.

Bu sonucun ardından Barcelona ligdeki namağlup yürüyüşünü sürdürdü ve puanını 87 yaptı. Real Madrid ise 72 puana yükseldi ve 3. sırada kaldı.

La Liga'nın 36. haftasında Barcelona evinde Villarreal ile karşılaşacakken, Real Madrid ise deplasmanda Sevilla'ya konuk olacak.









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