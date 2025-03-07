UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Hollanda temsilcisi Ajax, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk etti.
Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.
10. dakikada Brian Brobbey, Ajax'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 27. dakikada ise Eintracht Frankfurt, Hugo Larsson'un golüyle skoru eşitledi.
İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Frankfurt'ta Ellyes Skhiri, 70. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Frankfurt, tur için avantajı kaptı.
Rövanş maçı, 13 Mart Perşembe günü Frankfurt Arena'da oynanacak. Turu geçen takım, AZ Alkmaar - Tottenham eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.
AHMETCAN KAPLAN YEDEK KULÜBESİNDE TAMAMLADI
Ajax'ta forma giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
CAN UZUN 90+1'DE GİRDİ, BATSHUAYI OYNAMADI
Eintracht Frankfurt'ta ise milli futbolcu Can Uzun, yedek başladığı maçta 90+1. dakikada oyuna dahil oldu. Galatasaray'dan transfer edilen Michy Batshuayi ise karşılaşmada süre almadı.
Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.
10. dakikada Brian Brobbey, Ajax'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 27. dakikada ise Eintracht Frankfurt, Hugo Larsson'un golüyle skoru eşitledi.
İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Frankfurt'ta Ellyes Skhiri, 70. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Frankfurt, tur için avantajı kaptı.
Rövanş maçı, 13 Mart Perşembe günü Frankfurt Arena'da oynanacak. Turu geçen takım, AZ Alkmaar - Tottenham eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.
AHMETCAN KAPLAN YEDEK KULÜBESİNDE TAMAMLADI
Ajax'ta forma giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
CAN UZUN 90+1'DE GİRDİ, BATSHUAYI OYNAMADI
Eintracht Frankfurt'ta ise milli futbolcu Can Uzun, yedek başladığı maçta 90+1. dakikada oyuna dahil oldu. Galatasaray'dan transfer edilen Michy Batshuayi ise karşılaşmada süre almadı.
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