Egemen Korkmaz, Trabzonspor'dan ayrıldı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan yardımcı antrenörler Egemen Korkmaz, bordmavili takıma veda etti. Korkmaz'ın ayrılığını Anastasios Bakasetas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
"İNANILMAZ BİR KİŞİ"
Yunan oyuncu paylaşımında, "İnanılmaz bir kişi. Fantastik karakter. Her şey için teşekkürler Egemen Korkmaz" ifadelerini kullandı.
AYRILIK NEDENİ AİLEVİ
Korkmaz'ın ailesine yeterince vakit ayıramadığı için böyle bir karar aldığı öğrenildi.
"İNANILMAZ BİR KİŞİ"
Yunan oyuncu paylaşımında, "İnanılmaz bir kişi. Fantastik karakter. Her şey için teşekkürler Egemen Korkmaz" ifadelerini kullandı.
AYRILIK NEDENİ AİLEVİ
Korkmaz'ın ailesine yeterince vakit ayıramadığı için böyle bir karar aldığı öğrenildi.
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