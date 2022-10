Efsane Hüseyin Akbaş'ın memleketinde yeni güreşçiler yetişiyor

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinde bulunan Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi'nde, geleceğin olimpiyat ve dünya şampiyonları yetiştiriliyor.



Dört dünya şampiyonluğu, iki dünya kupası birinciliği ve pek çok önemli başarısı bulunan efsane güreşçi merhum Hüseyin Akbaş'ın memleketinde çocuklar güreş sporuna ilgi gösteriyor.



Hüseyin Akbaş'ın adının verildiği güreş eğitim merkezinin 25 minik ve genç pehlivanı, gelecekte kazanacakları altın madalyalar için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.



Şimdiden pek çok başarıya imza atan minik ve genç sporcular, bu yıl birçok köklü büyükşehir ve şehir kulübünü geride bırakarak takım halinde 11 yaş altı Türkiye 3'üncüsü oldu.



Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği 11 Yaş Altı 2022 Türkiye Şampiyonası'nda Bursa ve Balıkesir kulüplerin ardından takım halinde 3'üncülük elde eden Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi'nin 15 yaşındaki 3 genç pehlivanı ise kısa süre önce Afyonkarahisar ve Ankara'daki güreş kulüplerine transfer edildi.



Küçük bir beldede güreşe adını yazdırmak isteyen sporcular, antrenörleri Aziz Erdoğdu'nun gözetiminde her gün yaklaşık 2 saat antrenman yapıyor.



Geleceğin şampiyonlarına Almus Kaymakamlığı ve Çevreli Belde Belediyesi de destek veriyor.



- Seyhan: "Kardeşlerimiz çok ciddi emek sarf ediyor"



Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, ilçelerine bağlı Çevreli Beldesinin bir güreş memleketi olduğunu söyledi.



İlçede gençlerin çoğunlukla güreş sporu ile uğraştıklarını belirten Seyhan, "Gerçekten buradaki güreşçi kardeşlerimiz çok ciddi emek sarf ediyor. En son 3 güreşçimizden 2'sini Ankara'ya, birini ise Afyonkarahisar'a gönderdik. Her sene ortalama iki sporcumuzu büyük kulüplere ve olimpiyat merkezine gönderiyoruz." dedi.



Kaymakamlık ve Çevreli Belediyesi olarak güreşe destek verdiklerini vurgulayan Seyhan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çok fedakar bir spor camiamız var. İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz güreşçi. Antrenörümüz olan Aziz Hoca'mız çocuklarla evladı gibi ilgileniyor. Biz de katkı sunarak bu kardeşlerimizin motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bunlar ekip işi. Başarı da bu şekilde geliyor. Sağ olsun belediye başkanımız Sadi Bey burada sporcularımıza her türlü imkanı sağlıyor. Türkiye'de böyle bir belde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Çevreli Beldesi güreşle müsemma. Hüseyin Akbaş'ın ismine yakışır şekilde güreşçi potansiyeli var. Şu beldemizde hiçbir hane yoktur ki içindekiler güreşle meşgul olmasın. Herkes mutlaka güreşle iştigal etmiş durumdadır burada. Bu anlamda biz de katkı sunarak gençlerimizi daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu olarak beldelerine dönmelerini istiyoruz. Tabii buraları da unutmamalarını istiyoruz. Bu da ahde vefa. İnşallah buradan nice Hüseyin Akbaş'lar çıkaracağız. Bunun bilinci ile çalışmalarımıza devam ediyoruz."



Hüseyin Akbaş'ın mirasına beldede sahip çıkıldığını ifade eden Seyhan, "Sahip çıkmanın ötesinde daha ileriye götürme hususunda yarış içerindeler. Burada 25 kadar öğrencimiz var. Bu sayı her zaman artarak devam ediyor. Güreşçilerimizin amacı bir Hüseyin Akbaş olabilmek. Bu şuurla burada antrenman yapıyorlar." ifadelerini kullandı.



Çevreli Belediye Başkanı Sadi Soysal da "Kaymakam Bey'e çok teşekkür ederim. Bize her zaman destek oluyor. Burası dünya şampiyonu Hüseyin Akbaş'ın beldesi. İnşallah nice Hüseyin Akbaş'lar buradan çıkacaktır, Buna inanıyoruz." şeklinde konuştu.



Minik sporculardan Uğur Yılmaz, güreşte Hüseyin Akbaş gibi şampiyon olmak istediğini dile getirirken, Ahmet Akbaş da efsane güreşçi Hüseyin Akbaş'ın akrabası olduğunu belirtip, onun izinden yürümeye çalıştığını aktardı.





