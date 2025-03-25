Efeler Ligi'ne yükselecek ikinci takım belli oluyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Gaziantep Gençlik Spor arasındaki Pizza Hut Erkekler Voleybol 1. Ligi play-off final maçı çarşamba oynanacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde normal sezonu lider tamamlayan Gebze Belediyespor'dan sonra gelecek sezon SMS Grup Efeler Ligi'nde yer alacak ikinci takım, play-off final maçı sonucu belirlenecek.
Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde normal sezonu lider tamamlayan Gebze Belediyespor'dan sonra gelecek sezon SMS Grup Efeler Ligi'nde yer alacak ikinci takım, play-off final maçı sonucu belirlenecek.
Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.