Efeler Ligi'ne yükselecek ikinci takım belli oluyor!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'ne yükselecek ikinci takım çarşamba belli olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Efeler Ligi'ne yükselecek ikinci takım belli oluyor!
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25 Mart 2025 13:10
İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Gaziantep Gençlik Spor arasındaki Pizza Hut Erkekler Voleybol 1. Ligi play-off final maçı çarşamba oynanacak.

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde normal sezonu lider tamamlayan Gebze Belediyespor'dan sonra gelecek sezon SMS Grup Efeler Ligi'nde yer alacak ikinci takım, play-off final maçı sonucu belirlenecek.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

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