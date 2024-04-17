Efeler Ligi final serisinde üçüncü maç heyecanı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Halkbank ile Fenerbahçe Parolapara karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Efeler Ligi final serisinde üçüncü maç heyecanı
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17 Nisan 2024 09:00
Son güncelleme 17 Nisan 2024 09:11
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Halkbank ile Fenerbahçe Parolapara, bugün Ankara'da karşılaşacak.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Ozan Çağı Sarıkaya ve İlknur Çakar hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Seride 2-0 önde olan Halkbank, yarınki mücadeleyi kazanması halinde 10. şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe Parolapara ise şampiyonluk mücadelesini beşinci ve son maça taşımaya çalışacak.

Nimir Abdelaziz: "Bu yıl şampiyonluğu kazanmak için çok çaba gösterdik"

Halkbank Spor Kulübünden yapılan açıklamada, takım kaptanı Nimir Abdelaziz'in görüşlerine yer verildi.

Şampiyonluğa bir galibiyet uzakta olduklarını aktaran Nimir, "Bu yıl şampiyonluğu kazanmak için çok çaba gösterdik. Tüm takımların, özellikle de rakibimiz Fenerbahçe'nin verdiği emeğe, döktüğü tere saygı duyuyoruz. Buna karşın, ligi lider bitiren, Türkiye Kupası'nı kazanan takımımıza şampiyonluğun yakışacağına inanıyor ve istiyoruz. Bu inancın sahaya nasıl yansıdığını maçta göreceğiz. Sayın Genel Müdürümüz başta olmak üzere camiamızı mutlu etmek adına elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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