Efecan Karaca paylaştı: 'Test sonucum pozitif'

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.



Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Kovid-19 PCR testlerinde bir profesyonel takım oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.



Öte yandan turuncu yeşilli-takımın milli futbolcusu Efecan Karaca, sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Milli futbolcu paylaşımında, "Dün yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Şuan sağlık durumum iyi. Bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim. Kurallara uyalım." ifadelerine yer verdi.



