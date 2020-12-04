Efecan Karaca paylaştı: 'Test sonucum pozitif'

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Kovid-19 PCR testlerinde bir profesyonel takım oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan turuncu yeşilli-takımın milli futbolcusu Efecan Karaca, sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Milli futbolcu paylaşımında, "Dün yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Şuan sağlık durumum iyi. Bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim. Kurallara uyalım." ifadelerine yer verdi.
Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Kovid-19 PCR testlerinde bir profesyonel takım oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan turuncu yeşilli-takımın milli futbolcusu Efecan Karaca, sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Milli futbolcu paylaşımında, "Dün yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Şuan sağlık durumum iyi. Bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim. Kurallara uyalım." ifadelerine yer verdi.