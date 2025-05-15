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Edwards, Batı finallerine yükselişi için: "Henüz hiçbir şey başarmadık"

Minnesota Timberwolves'un süper yıldızı Anthony Edwards, Golden State Warriors'a karşı alınan galibiyetin ardından Batı Konferansı Finalleri'ne yükselmelerine rağmen, takımın şu anki başarısını yeterli bulmadığını açıkça dile getirdi.

calendar 15 Mayıs 2025 12:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Edwards, Batı finallerine yükselişi için: 'Henüz hiçbir şey başarmadık'
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Minnesota Timberwolves'un süper yıldızı Anthony Edwards, Golden State Warriors'a karşı alınan galibiyetin ardından Batı Konferansı Finalleri'ne yükselmelerine rağmen, takımın şu anki başarısını yeterli bulmadığını açıkça dile getirdi.

"Hiçbir tatmin olmuşluk yok," diyen Edwards, "Sadece bu noktaya geldik, daha hiçbir şey başarmadık… Rudy (Gobert) da tatmin olmuş değil."

Timberwolves, serinin 5. maçında %62.8 şut isabet oranıyla oynayarak kulüp rekoru olan 36 asistle maçı tamamladı. Neredeyse her periyotta Warriors'ı geride bırakan Minnesota, son dakikaları rahat geçirdi.

Edwards, maçta 22 sayı, 7 ribaund ve 12 asistle oynarken, önceki maçta da 30 sayı kaydetmişti. Playoff'ların en dikkat çeken ismi hâline gelen Edwards, takımını Batı'da son dört takım arasına taşıdı. Sezonu 6. sırada bitiren Minnesota, şampiyonluk yolculuğuna "sürpriz aday" olarak devam ediyor.

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