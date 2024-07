Edirne'deki hamamcılar heyecanla başpehlivanı bekliyor

Kırkpınar'ın ritüellerinden "başpehlivanın hamama gitmesi" geleneği gereği hamamcılar hazırlıklarını tamamladı.



Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından başpehlivanın hamama gitmesi, Osmanlı'dan bu yana süregelen bir geleneğin devamı olarak bu yıl da sürdürülecek.



Pazar günü final güreşi sonrası hamam sefası, başpehlivanın hem bedenini hem de ruhunu dinlendirdiği bir ritüel olarak büyük bir anlam taşıyor.



Geleneğe göre başpehlivan, er meydanındaki zaferinin ardından taraftarlarının coşkulu tezahüratları eşliğinde kent merkezine doğru yürüyüşe geçiyor.



Gerçekleştirilecek zafer yürüyüşü için yola çıkacak olan altın kemeri boynuna asan başpehlivan, taraftarlarının sevgi gösterileriyle karşılanacak. Şehir sokaklarında adeta bayram havası estirecek olan bu yürüyüş, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serecek.



Başpehlivanın zafer yürüyüşünün ardından, bir diğer önemli durak ise tarihi bir hamam olacak. Başpehlivan, bir hamamı seçerek burada dinlenecek ve yorgunluğunu atacak. Bu yıl da başpehlivan, seçtiği hamamda geleneksel törenle karşılanacak. Hamamın sahibi ve çalışanları, başpehlivanı ağırlamanın gururunu yaşayacak.



Hangi hamama gideceğine başpehlivanın karar vermesi nedeniyle bir anlamda sürpriz olarak değerlendirilen durum, kentteki hamamcıları da heyecanlandırıyor.



"Başpehlivan için ayrı bir temizlik, ayrı bir özen gösteriyoruz"



Mezit Bey Çukur Hamamı işletmecisi Mustafa Kayabaş, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanlı olduklarını söyledi.



Hamam geleneğini sürdüren pehlivanlara teşekkür eden Kayabaş, bu yıl hamama gelen pehlivandan ücret talep etmeyeceğini bildirdi.



Hamam geleneğinin Osmanlı'dan bugüne kadar geldiğini ifade eden Kayabaş, "Tüm Edirne halkı olarak heyecanlıyız. Hamamcı olarak ise ayrı bir heyecanlıyız. Her yıl geleneksel olarak pehlivanlar, güreşlerinin ardından hamama geliyor. Burada yıkanıp yağlarından arınıyorlar. Başpehlivan olayı ayrı bir olay zaten. Başpehlivan er meydanından çıkıp yürüyerek hamama geliyor." diye konuştu.



57 yıldır hamam işletmeciliği yaptığını ve her yıl ayrı bir coşkuyla hamamı başpehlivan için hazırladığını dile getiren Kayabaş, Kırkpınar öncesi hamamda detaylı bir temizlik yaptıklarını kaydetti.



"Dört gözle başpehlivanı bekliyoruz"



Saray Hamamı'nda görevli Ali Batur ise hamamı başpehlivan için hazırladıklarını söyledi.



Her yıl 'Acaba bu yıl başpehlivan gelecek mi?' diye heyecanlandıklarını anlatan Batur, "Dört gözle başpehlivanı bekliyoruz." dedi.



Başpehlivanların geleneklerine sahip çıkmak ve yağdan arınmak amacıyla hamamı tercih ettiklerini ifade eden Batur, "Biz hamam olarak hazırız. Başpehlivanı hamamda gördüğümde heyecanlanıyorum. Başpehlivanı hamama bekliyoruz." şeklinde konuştu.





