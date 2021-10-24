Edirne'de 12. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Edirne Bisiklet Kulübü Derneği tarafından düzenlenen 12. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'na 96 sporcu katıldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ın işaretiyle Şevki Arman Caddesi'nden başlayan 70 kilometrelik yarış, başladığı noktada sona erdi. Yağışlı havada yapılan yarışı, 1.45.56'lık derecesiyle genel klasmanda ve büyük erkeklerde Muhammet Erkan birinci tamamlarken, Oğuzhan Taşkan ikinci, Cengiz Güner üçüncü oldu.



Master erkeklerde Mutlu Erçelik birinci, Timur Nizam ikinci, Mustafa İşbozmaz üçüncü oldu.



Kadınlarda da Arzu Sağanak birinci, Meltem Kılıç ikinci, Buse Yücel de üçüncü oldu.



Dereceye giren sporculara ödülleri Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Selim Ak ve Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak tarafından verildi.



Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle geçen yıl ara verdikleri yarışı bu yıl başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yağmura rağmen 96 sporcuyla yarışı düzenlediklerini belirten Zorlutana, "Yollar ıslaktı, sporcularımız zorlandı. Onlara zor koşullarda bu yarışa katılım sağladıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.





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