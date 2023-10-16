Edin Dzeko'ya ülkesinde övgü!

Lihtenştayn galibiyetinde asistle oynayan ve taşkın taraftarları sakinleştiren Edin Dzeko için Boşnak basını, "Lider klasını gösterdi" yorumunu yaptı.

, Fotoğraf; Imago
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Edin Dzeko'ya ülkesinde övgü!
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16 Ekim 2023 08:29
EURO 2024 Elemeleri'nde Lihtenştayn'ı 2-0 mağlup eden Bosna Hersek'te 1 asistle oynayan kaptan Edin Dzeko, ülkesinde övgüleri topladı.

Maçta tüm takımı yönlendiren 37 yaşındaki kaptan, havai fişek ve meşalelerle taşkınlık yapan, siyasi sloganlar atan taraftarları da sakinleştiren isim oldu. Bir taraftarla bu yüzden sert tartışma yaşadı.

Fenerbahçeli Dzeko için Nezavisnefudbal'da şu yazı paylaşıldı: "Maç kazanılsa da takımda bir çalkantı olduğu belli. Oyun tatmin edici değildi. Kaptan bazı çekici hareketlerle klasını gösterdi. Gol atma konusunda şanssızdı ama attırmasını başardı. Oyundan çıkarken büyük bir alkış koptu. Sırada Portekiz maçı var. Edin Dzeko yine takımın en önemli kozu olacak. Liderin, takıma daha fazla motivasyon konuşması yapması gerekiyor."




F.BAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'yle bu sezon Süper Lig'de 8, Konferans Ligi elemelerinde ise 4 maca çıkan Edin Dzeko, 8 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu. 

 
 

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