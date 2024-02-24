Edin Dzeko, Kasımpaşa maçında farkı açmak istiyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 18 golle krallık yarışında zirvede bulunan golcüsü Edin Dzeko, Sarı-Lacivertli taraftarların önünde Kasımpaşa'ya karşı gol sevinci yaşayarak rakipleriyle gol farkını aşmayı hedefliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko, Kasımpaşa maçında farkı açmak istiyor!
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24 Şubat 2024 10:18
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü, gözünü Kasımpaşa maçına çevirdi. Boşnak yıldız, Kadıköy'de taraftarının önünde gol sayısını artırarak rakiplerine gözdağı vermeyi planlıyor.

DZEKO, FARKI AÇMAK İSTİYOR!

İsmail Kartal, hafta içerisinde yapılan testlerde kas yorgunluğu tespit edilen Boşnak yıldızı bir idmanda dinlendirmişti. Dzeko, ligde 5 maçı boş geçtikten sonra Alanya ve Rizespor filelerini sarsarak yeni bir gol serisi başlattı. Kasımpaşa karşısına dinlenmiş ve hazır bir şekilde çıkacak olan 37 yaşındaki oyuncu, Kadıköy'de 12. adam önünde serisini sürdürmeye kararlı. Diğer yandan, ligde 18 golle krallık yarışında da zirvede yer alan dünyaca ünlü golcü, Kasımpaşa filelerini de sarsarak rakipleriyle arasındaki farkı daha da açmak istiyor.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından ligde haftaya Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bugünkü müsabaka öncesinde Sarı-Lacivertliler'de 5 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Alexander Djiku, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi, Kasımpaşa mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek Hatayspor maçında takımlarını yalnız bırakacak. 

 
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