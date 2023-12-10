Edin Dzeko gol krallığını bırakmıyor

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız santrforu Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla gollerine devam etti.
Lige gol yollarında çok etkili bir başlangıç yapan 37 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarında gol atamamıştı.
Söz konusu maçların ardından geçen hafta Sivasspor filelerini havalandıran Dzeko, Beşiktaş derbisinde de takımını 10. dakikada öne geçiren golü kaydetti.
Edin Dzeko, üst üste 2. maçını da boş geçmezken, ligdeki gol sayısını da 12'ye yükselterek zirveye kuruldu.
Lige gol yollarında çok etkili bir başlangıç yapan 37 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarında gol atamamıştı.
Söz konusu maçların ardından geçen hafta Sivasspor filelerini havalandıran Dzeko, Beşiktaş derbisinde de takımını 10. dakikada öne geçiren golü kaydetti.
Edin Dzeko, üst üste 2. maçını da boş geçmezken, ligdeki gol sayısını da 12'ye yükselterek zirveye kuruldu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU