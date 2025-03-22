Edin Dzeko'da kırık şüphesi!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya ile Bosna Hersek'in karşılaştığı maçta Edin Dzeko sakatlandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Dzeko, burnundan sakatlık yaşamasının ardından ikinci yarının başında oyundan çıktı.
Burnunda kırık şüphesi olan Dzeko, ikinci yarının başında yerini Samed Bazdar'a bıraktı.
Dzeko, burnundan sakatlık yaşamasının ardından ikinci yarının başında oyundan çıktı.
Burnunda kırık şüphesi olan Dzeko, ikinci yarının başında yerini Samed Bazdar'a bıraktı.