Edin Dzeko'da kırık şüphesi!

Romanya - Bosna Hersek maçında sakatlık yaşayan Edin Dzeko, burnunda kırık şüphesi nedeniyle oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko'da kırık şüphesi!
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22 Mart 2025 00:22
Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya ile Bosna Hersek'in karşılaştığı maçta Edin Dzeko sakatlandı.

Dzeko, burnundan sakatlık yaşamasının ardından ikinci yarının başında oyundan çıktı.

Burnunda kırık şüphesi olan Dzeko, ikinci yarının başında yerini Samed Bazdar'a bıraktı.

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