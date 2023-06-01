Eczacıbaşı Dynavit, Kanadalı voleybolcu Alexa Gray'i kadrosuna kattı

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Pomi Casalmaggiore, Busto Arsizio ve Imoco Volley Conegliano gibi takımların formasını da giyen 28 yaşındaki oyuncu Alexa Gray ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şöyle denildi:Kanadalı oyuncu da transferle ilgilideğerlendirmesinde bulundu.