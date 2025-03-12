Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 13 Mart Perşembe günü İtalyan temsilcisi Numia Vero Volley'i konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı, Belçikalı Wim Cambre ve Almanyalı Benedikt Geukes hakem ikilisi yönetecek.
Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Numia Vero Volley'e 3-0 yenildi.
Mücadelede tur atlayan ekip, dörtlü finale kalacak ve yarı finalde İtalyan ekibi A. Carraro Imoco ile Polonya temsilcisi Developres Rzeszow eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley'i ağırlayacak
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 13 Şubat Perşembe günü Numia Vero Volley'i ağırlayacak.
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12 Mart 2025 12:39
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 13 Mart Perşembe günü İtalyan temsilcisi Numia Vero Volley'i konuk edecek.
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