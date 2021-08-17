Ebru Şancı'dan Alpaslan'a: "Benim peşimden böyle koşmadın"

Ebru Şancı, Giresunspor - Galatasaray maçında Alpaslan'ın son dakikalardaki müdahalesini yorumladı

Haber; Sporx.com
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Ebru Şancı'dan Alpaslan'a: 'Benim peşimden böyle koşmadın'
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17 Ağustos 2021 13:22
Galatasaray'ın savunmacısı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, Giresunspor - Galatasaray maçında son bölümde başarılı savunma yapan Alpaslan Öztürk'e esprili gönderme yaptı.

Maçın son bölümlerinde Alpaslan'ın rakibe müdahalesi sonrasında Muslera ile hırslı fotoğrafı da dikakt çekmişti.

Ebru Şancı sosyal medya hesabından eşini etiketleyip "Benim peşimden böyle koşmadın be" paylaşımını yaptı.




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