Ebru Şancı'dan Alpaslan'a: 'Benim peşimden böyle koşmadın'

Galatasaray'ın savunmacısı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, Giresunspor - Galatasaray maçında son bölümde başarılı savunma yapan Alpaslan Öztürk'e esprili gönderme yaptı.
Maçın son bölümlerinde Alpaslan'ın rakibe müdahalesi sonrasında Muslera ile hırslı fotoğrafı da dikakt çekmişti.
Ebru Şancı sosyal medya hesabından eşini etiketleyip "Benim peşimden böyle koşmadın be" paylaşımını yaptı.
Maçın son bölümlerinde Alpaslan'ın rakibe müdahalesi sonrasında Muslera ile hırslı fotoğrafı da dikakt çekmişti.
Ebru Şancı sosyal medya hesabından eşini etiketleyip "Benim peşimden böyle koşmadın be" paylaşımını yaptı.