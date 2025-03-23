Dzeko'da kırık var, ameliyat yok

Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı mücadelede burnu kırılan Dzeko, salı günü İstanbul'a gelecek. Bıçak altına yatmayacak Fenerbahçeli oyuncunun maçlara maske ile çıkacağı belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Dzeko'da kırık var, ameliyat yok
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23 Mart 2025 09:56
Son güncelleme 23 Mart 2025 10:06
Bosna Hersek, Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya'ya konuk oldu. Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, maça ilk 11'de başladı.

Mücadele 1-0'lık Bosna Hersek zaferi ile biterken sarı-lacivertlileri üzen bir gelişme yaşandı. Aldığı darbe sonucu burnu kırılan ve kan içinde kalan tecrübeli golcü, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

39 yaşındaki futbolcu, maç sonu Bükreş'te hastaneye götürüldü. Bosna Hersek'in Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacağı karşılaşmada yer almayacak olan Dzeko'nun salı günü İstanbul'a geleceği belirtildi.

MASKE İLE ÇIKACAK

Kulüp doktorları deneyimli isim için ameliyatın gerekli olmadığını ve maçlara maske ile çıkacağını dile getirdi. Oyuncunun son görüntüsünde gözünün altındaki morluklar dikkat çekti. 

 
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