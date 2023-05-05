Dyshawn Pierre: 'Herkes için kazanmaya çalışacağız'

Fenerbahçe Beko oyuncusu Dyshawn Pierre, Olympiakos galibiyeti sonrası açıklama yaptı.



Dyshawn Pierre yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarına mutluluğumu ifade etmek isterim. Seriyi 5. maça taşıdık. İlginç bir atmosfer olacak. Tabi ki heyecanlıyız." dedi.



Ayrıca, "Zor bir seri olacağını biliyorduk. Onlarla başa baş oynayacağımızı biliyorduk. Bunu başardığımız için mutluyuz. Taraftarlar, bizi sosyal medyadan, tribünden destekliyorlar. Yunanistan'da herkes için kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.





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