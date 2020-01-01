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Dwyane Wade kızgın!: "Bana bu üçlükleri attırmadın koç!"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, eski koçu Erik Spoelstra'nın kendisinin üçlük atmasını engellediği için "kızgın" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, eski koçu Erik Spoelstra'nın kendisinin üçlük atmasını engellediği için "kızgın" olduğunu söyledi.

Wade, Heat'in Boston Celtics'e karşı dün gece aldığı galibiyetin ardından, TNT'de bazı hayal kırıklıklarından bahsetti:

"Erik Spoelstra, onu ölümüne severim, ama şimdi beni geride tuttuğunu hissediyorum koç. Benim atmama izin vermediğin tüm bu üçlükleri, bu çocuklara attırıyorsun. O bana şut attırmazdı."

Ayak bileği sakatlığı nedeniyle Jimmy Butler'ın oturduğu maçta, Miami dış atışlarına ve top hareketine güvenmek zorunda kalmıştı. Miami toplamda 43 üçlük denemiş ve 15 tanesinde isabet bularak, Celtics'i 112-106 mağlup etmişti.

Ancak, oyunu izledikten sonra Wade, absürt üçlük denemesi miktarı konusunda şakayla karışık şu ifadeleri kullandı:

"Bu izlediğim takım hangi takım? Bu Miami Heat değil."

Wade, kariyerinde %29.3'lük bir üçlük isabeti oranına sahip.


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