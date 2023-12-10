Dusan Tadic krallıkta zirvede

Fenerbahçe'de Dzeko'ya golün asistini yapan Dusan Tadic, altıncı asistini yaparak asist krallığında liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dusan Tadic krallıkta zirvede
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10 Aralık 2023 00:09
Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Dusan Tadic, takımına skor katkısını sürdürdü.

Gol yollarında takım arkadaşlarına verdiği paslarla ön plana çıkan ve Süper Lig'de bu alanda zirvede yer alan 35 yaşındaki oyuncu, 10. dakikada Dzeko'nun attığı golün pasını vererek ligde 6. asistine ulaştı.

Bu asistle beraber Dusan Tadic, asist krallığında zirvede yer aldı.

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