BKT Eurocup'da deplasmanda JL Bourg'a 89-63 mağlup olarak yarı finalde turnuvaya veda eden Beşiktaş Emlakjet'te başantrenör Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu.



"UYGUN RAKİP OLARAK GÖRÜLMEDİK"



Sırp basınına konuşan Dusan Alimpijevic, "Herkes neler olduğunu gördü, bu yüzden konuşmanın pek bir anlamı yok. Paris kulübünün ve şehrinin EuroLeague'de olma isteğini anlıyorum, açıkçası şu an oldukları yerde olmayı hak ediyorlar." dedi.



Paris'e rakip olarak görülmediklerini söyleyen Dusan Alimpijevic şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Sanırım bu yıl onları yenebilen tek takım olarak Beşiktaş, finalde Paris için en 'uygun' rakip olarak görülmedi. Sinan Erdem'de 17 bin kişinin önünde maç kazanmak hiç kolay bir şey değil. Kalan iki maç da her türlü sonuca açık olacaktı."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU