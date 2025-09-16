Dursun Özbek'ten zam için Barış Alper'e tek şart!

Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz'ın yeni sözleşmesi konusunda yeni bir karar almaya çok yakın.
Sözcü'nün haberine göre; İstekli futboluyla yeniden yönetimin güvenini kazanan Barış'la önce menajer konusu görüşülecek. Başkan Dursun Özbek, milli futbolcudan yeni bir menajer bulmasını isteyecek.
5 MİLYON EURO
Bu koşulun yerine getirilmesi halinde Barış'a yıllık bonuslarla birlikte 5 milyon Euro teklif edileceği kaydedildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıkan Barış Alper 3 gol, 3 asistle 6 gole katkıda bulundu.
Sözcü'nün haberine göre; İstekli futboluyla yeniden yönetimin güvenini kazanan Barış'la önce menajer konusu görüşülecek. Başkan Dursun Özbek, milli futbolcudan yeni bir menajer bulmasını isteyecek.
5 MİLYON EURO
Bu koşulun yerine getirilmesi halinde Barış'a yıllık bonuslarla birlikte 5 milyon Euro teklif edileceği kaydedildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıkan Barış Alper 3 gol, 3 asistle 6 gole katkıda bulundu.