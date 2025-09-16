16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Dursun Özbek'ten zam için Barış Alper'e tek şart!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme görüşmelerine başlamak için şart sundu.

calendar 16 Eylül 2025 10:20
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz'ın yeni sözleşmesi konusunda yeni bir karar almaya çok yakın.

Sözcü'nün haberine göre; İstekli futboluyla yeniden yönetimin güvenini kazanan Barış'la önce menajer konusu görüşülecek. Başkan Dursun Özbek, milli futbolcudan yeni bir menajer bulmasını isteyecek.

5 MİLYON EURO

Bu koşulun yerine getirilmesi halinde Barış'a yıllık bonuslarla birlikte 5 milyon Euro teklif edileceği kaydedildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıkan Barış Alper 3 gol, 3 asistle 6 gole katkıda bulundu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
