21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Dursun Özbek kesenin ağzını açtı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolcuların ve personelin tüm maaşlarını ödedi. 6 taksite bağlanan şampiyonluk primleri de ödenmeye başlandı.

calendar 21 Ekim 2025 08:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı
Galatasaray'da bir kez daha kesenin ağzı açıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpte geçen hafta cuma günü oyunculara yüklü bir ödeme yapıldığı belirtildi. Galatasaray'da futbolcuların bu sezonki maaş ve primlerimin zamanında ödenmesi için çok dikkatli davranıldığı bildirildi.

ŞAMPİYONLUK PRİMLERİ ÖDENMEYE BAŞLANDI

Diğer taraftan geçen sezon elde edilen şampiyonluk primlerinin de 6 taksit halinde futbolcuların hesaplarına yatırılacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı idarecilerin şampiyonluk primlerinin taksitler halinde ödenmesi konusunda oyuncuları bilgilendirdiği kaydedildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
