Galatasaray'da seçimin 11 Haziran'da yapılacak olması, kulübün projelerini ve transfer politikasını da etkiledi. Adaylar Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu başta Riva-Florya olmak üzere Ada, otel gibi önemli projeleri bulunuyor. Her iki başkan adayı da seçimi kazanmış gibi kolları şimdiden sıvadı. Son dönemde sık sık yaşanan ibrasızlık tehdidini ortadan kaldırmak için futbolda başarının olmazsa olmaz olduğunu düşünen adaylar hazırlıklara başladı.



EREN ELMALI İÇİN HAMLE



Dursun Özbek cephesi önceliğini iç transfere verirken yerli oyuncularla görüşmelerde bulunuyor. Özbek'in hedefinde Kasımpaşalı Eren Elmalı var. İstanbul ekibinin genç yıldızı için seçim biter bitmez Kasımpaşa'yla masaya oturulacağı öğrenildi.



TALİBİ ÇOK



Genç futbolcuyu Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'dan da 2-3 kulüp transfer etmek istiyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon ligde 32 maça çıkan Eren, 1 kez ağları havalandırırken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.



UMUT BOZOK'UN İLK TERCİHİ G.SARAY



Lacivert beyazlı formayla ligi gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok için de ilk adımlar atıldı. Kasımpaşa ile kiralık sözleşmesi biten Bozok'un ilk tercihinin sarı kırmızılılar olduğu biliniyor. Fransa'da forma giydiği dönemde Galatasaraylı olduğunu saklamayan Umut Bozok'u, sarı kırmızılıların dışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da istiyor. Genç oyuncunun ana isteği 'çocukluk aşkı' Galatasaray.







