Dursun Özbek ifade verdi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayetinin ardından savcılığa ifade verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Dursun Özbek ifade verdi!
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10 Temmuz 2024 17:01
Son güncelleme 10 Temmuz 2024 17:23
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayete ilişkin savcılığa ifade verdi.

Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe Spor Kulübü, Dursun Özbek'in 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat'ta yaptığı açıklamaların ardından Özbek hakkında şikayette bulundu.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Dursun Özbek, bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek, "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Özbek, daha sonra adliyeden ayrıldı.









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