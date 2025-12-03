03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-1DA
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
1-0DA
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
0-024'
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Dursun Özbek: "Galatasaray ve Konyaspor güzel işlere imza atıyor"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı'nı ziyaret etti. Özbek'e, ziyaretinde TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ile vakfın yöneticileri eşlik etti.

calendar 03 Aralık 2025 19:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek: 'Galatasaray ve Konyaspor güzel işlere imza atıyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı'nı ziyaret etti.

SOBE'den yapılan yazılı açıklamaya göre Özbek'e, ziyaretinde TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ile vakfın yöneticileri eşlik etti.

Galatasaray ile SOBE Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolünün değerlendirildiği ziyarette, öğrenciler Özbek ve Atiker'e çiçek takdim etti.


Görüşmede, spor kulüplerinin sosyal sorumluluk projelerinde otizm farkındalığının artırılması, sporun otizmli bireyler üzerindeki olumlu etkilerinin güçlendirilmesi ve eğitim desteklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Taraflar, 2026 yılı için de ortak projelerin genişletilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Merkezdeki özel eğitim sınıfları, duyu bütünleme odaları, spor alanları ve bağımsız yaşam becerileri atölyelerini de gezen Özbek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Özbek, öğrencilerle fotoğraf çektirdi, onlar için forma imzaladı.

- "Galatasaray yeni otizm yüzme branşını devreye soktu"

Ziyarete ilişkin görüşlerine yer verilen Dursun Özbek, "Galatasaray yeni otizm yüzme branşını devreye soktu. Onunla ilgili yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ömer Başkanımla beraber SOBE'yi ziyaret etmek istedim. Çünkü hep bahsediliyordu. Muhteşem bir tesis. Otizmli çocuklarımıza her türlü eğitim burada veriliyor ve onların topluma kazandırılması yönünde de büyük bir çalışma görüyorum. Görevimiz bu çalışmalara destek vermek, bunun daha mükemmel ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeşil beyazlı kulübün başkanı Ömer Atiker ise Özbek'in kendilerini onurlandırdığını belirterek, "Yaptığımız projeler gereği Galatasaray Spor Kulübü ve Konyaspor Kulübü gerçekten güzel işlere imza atıyor. Şu anda çocuklarımız için elimizden gelen tüm fedakarlığı Sayın Başkanımla birlikte yapacağımızı taahhüt ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette Özbek'e, otizmli öğrencilerin yaptığı ebru tablosu hediye edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.