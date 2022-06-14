Eşref Hamamcıoğlu ile girdiği seçim yarışını 135 oy farkla kazanan Dursun Özbek, Galatasaray 'ın 39. Başkanı olurken, bu seçimi galip bitirmesinde bir son dakika gelişmesinin çok etkili olduğu ortaya çıktı.Bilindiği üzere Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu, daha önce Dursun Özbek yönetiminde yer almış ve futbolun başına geçmişti. Ancak daha sonra ikilinin arası bozulmuş, hatta Nazifoğlu, Özbek'in ibra edilmemesi gerektiğine yönelik bir açıklama yapmıştı.Yakın bir dönemde ise Nazifoğlu tekrar gündeme gelmiş ve Metin Öztürk'ün futbol aklı olarak seçim hazırlığına girişmişti. Fakat bu birliktelik de kısa sürmüş ve taraflar karşılıklı çok sert açıklamalar yaparak yolları ayırmıştı.Metin Öztürk de daha sonra Dursun Özbek'in ekibine dahil olunca, Nazifoğlu'nun Eşref Hamamcıoğlu'nu destekleyebileceği tahmin ediliyordu. Ancak kongreye çok kısa bir süre kala, camianın önde gelen isimlerinden, daha önce Özbek'in de ekibinde yer alan iş adamı Serdal Koç'un, Levent Nazifoğlu ile Dursun Özbek'i buluşturması, seçimin gidişatını tamamen değiştirdi. Çünkü Nazifoğlu'nun başkanı olduğu Galatasaraylı Sporcular Derneği'nin kongrede tam 382 oyu var ve bu oylar blok halinde kullanılıyor. Seçimden hemen önce gerçekleşen bu barışmayla, Dursun Özbek'in hanesine 382 oy daha eklenince, 135 farklı bir tablo ortaya çıktı. Aksi takdirde başkanlık koltuğuna Eşref Hamamcıoğlu oturacaktı.