01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Dursun Özbek: "Beşiktaş'ı da yenin, primi kapın"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Liverpool maçının ardından soyunma odasına inerek derbi galibiyetinin de gelmesi halinde prim sözü verdi.

calendar 01 Ekim 2025 14:22
Haber: DHA, Fotoğraf: Imago
Galatasaray Yönetimi, Liverpool maçı sonrası soyunma odasına indi.

Futbolcuları tebrik eden Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu prim de açıkladı.

Takıma yeni bir söz verilirken Liverpool maçının geride kaldığı ve Beşiktaş maçına odaklanmaları gerektiğinin altı çizildi.

Yönetim, "Beşiktaş'ı yenip 8'de 8 yaptıktan sonra yine ödülünüzü alacaksınız. Bizi karşınıza yine böyle getiriniz." ifadelerini kullanarak futbolculara müjdeyi prim müjdesini vermiş oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
