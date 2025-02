Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant, Netflix'in "Court of Gold" belgeselinde ABD Milli Takımı ile Olimpiyat deneyimini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.



"Tribünlerde 27 bin farklı insandan oluşan bir kalabalık vardı. Her ülkeden, her kesimden insanlar basketbol için bir araya gelmişti. Bu inanılmaz bir şey," ifadelerini kullanan Durant, basketbolun kendisi ve ailesi için büyük bir kurtuluş olduğunu belirtti:



"Basketbol beni birçok şeyden kurtardı, hayatımı değiştirdi. Geldiğim yerlerde insanlar birbirleriyle konuşmazdı, çok fazla nefret vardı. Ancak basketbol, insanları bir araya getiren bir oyun. Bu yüzden benim için çok anlamlı."



Durant, 2024 Paris Olimpiyatları'nda dördüncü altın madalyasını kazanarak tarihte bunu başaran ilk erkek basketbol oyuncusu oldu. Ayrıca, ABD Kadın Milli Takımı'ndan Lisa Leslie'yi geride bırakarak Team USA'nın tüm zamanların en skorer oyuncusu unvanını kazandı.



Amerika'nın Sırbistan'ı mağlup ederek final maçına yükseldiği karşılaşmanın ardından Durant, milli takım formasıyla oynamanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. "Ülkemizde çok fazla olumsuz şey yaşanıyor, ancak güzel şeyler de oluyor. Burada, sahada ülkem için mücadele etmek benim için büyük bir onur," dedi.



Durant, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda oynayıp oynamayacağı sorulduğunda ise kapıyı tamamen kapatmadı: "Bakalım, zaman gösterecek."