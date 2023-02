Phoenix Suns'ın yeni yıldızı Kevin Durant, eski takımı Brooklyn Nets'ten takasını istemesinin sebebini açıkladı.



Durant, Nets tarafından takas edildikten bir hafta sonra, geçtiğimiz gece Suns ile ilk basın toplantısını yaptı ve Brooklyn'den ayrılışının nedeni sorulduğunda, bunun büyük ölçüde Kyrie Irving'in takaslanması olduğunu söyledi.



KD, Irving'in Brooklyn'den takas talebinin, Nets'in "kimliğini elinden aldığını" şu sözlerle itiraf etti:



"Hedefimizi gerçekleştiremediğimiz için üzgünüm. İyi bir ivme yakaladığımızı sanıyordum. Sonunda her zaman istediğimiz o kültürü inşa etmeye başlamıştık. Her maçta da kimyamızın geliştiğini düşünüyordum, fakat Kyrie ile organizasyon arasında neler olup bittiğini bilmediğim için o noktaya pek odaklanmadım.



Sadece sahada yaptıklarımıza bakıyordum, ama bu da takımımıza bir darbe oldu. Kimliğimiz yok oldu. Kyrie, ortaya koyduğumuz şeylerin çok ama çok büyük bir parçasıydı. Kendisi sahada elinden her şey gelen bir oyuncu olduğu için, biz de buna güvenmiştik.



Yani onsuz net bir kimliğimiz yoktu. Bunu kaldırmak benim için zor oldu. Bu adamlarla oynamayı çok sevmiştim ve bazı arkadaşların önceki takımlarında yapamadıkları şeyleri yapmaya başladıklarını hissetmiştim. Yaptığımız her şeyden oldukça zevk aldım.



Sezonu orada bitirmemek zordu tabii ki ama elimden geldiğince önüme bakmaya ve rehabilitasyon sürecime odaklanmaya çalıştım. Her şey çok hızlı oldu, fakat bu şekilde çözebildiğimize sevindim."



Durant'in All-Star arasının ardından Suns ile ilk maçına çıkması bekleniyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ