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Durant, muhabirin Pistons'ı küçümsemesine izin vermedi!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, bir muhabirin "Nets'in Detroit Pistons gibi bir takımdan 123 sayı yemesi" ifadesine tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, bir muhabirin "Nets'in Detroit Pistons gibi bir takımdan 123 sayı yemesi" ifadesine tepki gösterdi.

Nets, dün gece Pistons'ı 130-123 mağlup ederek normal sezon serisini süpürdü ve Durant 41 sayı ile maçın en skoreri oldu.

Maçtan sonra bir muhabir, Durant'e Brooklyn'in savunması hakkında bir soru yönelterek takımın Detroit'ten 123 sayı yemesi konusuna değindi.

Fakat bu sorunun sorulma şeklini beğenmeyen Durant, "Detroit gibi bir takım derken ne demek istiyorsun?" şeklinde karşılık verdiğinde, muhabir Pistons'ın Doğu'nun en kötü ikinci derecesine sahip olduğunu belirterek yanıt verdi.

"BİZİM İÇİN GÜZEL BİR TEST OLDU"

KD bu yanıt sonrası, şu şekilde konuştu:

"Son iki haftadır sağlam oynuyorlar ama. Biz takımlara öyle bakmıyoruz. Derecelerinin iyi olmadığını biliyorum ama takımda hala birçok profesyonel oyuncu var. Ve bu gece şutları da girdi. İlk çeyrekte altı üçlük soktular ve bu da takım olarak size oldukça güven veren bir şey.

Aslında böyle dönemlerden geçmek güzel. Çünkü playofflarda da bazı takımların beklenmedik bir şekilde ısındığı zamanlar olacak ve bizler de böyle durumları nasıl karşılayacağımızı görmüş olduk.

Bu bizim için iyi bir test ve rakip kim olursa olsun, artık durumu daha iyi anlıyoruz ve maçlar devam ettikçe daha da gelişiyoruz."

Nets, Doğu Konferansı'nda 40-36'lık derecesi ile sekizinci sırada yer alıyor.


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