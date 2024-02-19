Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in uzun ömürlülüğünün büyük oyuncu olma yolunda görülen kıstaslardan biri olması gerektiğini söyledi.



Durant, iş ortağı Rich Kleiman ile "Boardroom" için yaptığı sohbette James'in 21 yıllık kariyeri hakkında konuştu ve Lakers yıldızının süregelen dominasyonundan ne kadar etkilendiğini açıkladı:



"20. yılınızda 39 yaşındayken hayatınızın neredeyse yarısı ligde geçmişse ve ligde yer almış oyuncuların neredeyse %40'ına karşı oynamışsanız, bu uzun ömürlülüğün bir anlamı olmalı. Bence kıstaslardan biri sayılmalı.



Eğer gerçekten büyük oyuncu olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmek istiyorsanız, elbette kısa sürede şampiyonluklar ve bireysel başarılar toplamanız gerekebilir. İlk akla gelen şey bu olsa da, şahsen ben bu kadar uzun süredir bu işin içinde olan birine cidden şapka çıkarırım."



James bu sezon çıktığı 49 maçta 24,8 sayı, 7,2 ribaund, 7,8 asist ve 1,3 top çalma ortalamaları yakaladı.





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