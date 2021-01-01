Durant: "Kobe, tanrısal bir figür gibiydi"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın "tanrısal bir figür" gibi olduğunu söyledi.



Bryant'ın dünyanın dört bir yanındaki sayısız ilham kaynağı olduğu basketbolseverler arasında, bir zamanlar Durant de bulunuyordu.



Kobe hakkında yakın zamanda yapılan bir sohbette Durant, merhum süperstarın kendisi için ne anlama geldiğini şu şekilde vurguladı:



"Ona karşı aynı playofflarda ve şampiyonluğa yürüdüğü yolda rekabet etmiş olduğum için, onunla aynı soyunma odasındayken, diğer birçok adamla kıyaslandığında farklı bir bağlantımız vardı. O yolculukta ona karşı yenilmiştim. Aurası tıpkı tanrısal bir figür gibiydi.



Bir NBA maçında 81 sayı atan adamı etten kemikten olarak karşınızda görüyordunuz. Onun yanında konuşmak bile zordu. Ama bildiğiniz gibi kendisi her zaman genç kuşağa bir şeyler öğretmeye ve yardım etmeye oldukça açık biriydi."



