Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, kendisini "hassas" olarak tanımlayan NBA efsanesi Charles Barkley'ye Twitter üzerinden yanıt verdi.



Durant, ne kadar "hassas" bir kişiliği olduğuyla ilgili eski yıldız oyuncu Barkley'nin benzer yorumlarına bir kez daha maruz kaldı.



Twitter'da görülen bir röportajda Barkley'nin, Çarşamba günü parkelere dönmesi beklenen Durant hakkında şunları söylediği görüldü:



"Çok hassas. Harika bir oyuncu. Eleştirilemeyeceğini düşünen neslin bir parçası. Hiç aynaya bakıp 'Bu adil bir eleştiri mi acaba?' demişliği yok."



KD ise, Barkley'nin bir süredir kendisine karşı yönelttiği benzer eleştirilerin canını sıkması sonucu, Twitter üzerinden efsane oyuncuya şu şekilde karşılık verdi:



"Artık sıkılmadın mı Chuck? Ağzından çıkan sözlere asla saygı duymayacağım, alış buna."



Barkley yakın zamanlı bir başka röportajda, Suns yıldızının "kendisinden önceki neslin saygısını kazanmak" adına Phoenix'e "şampiyonluk getirmek zorunda" olduğunu belirtmişti.





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