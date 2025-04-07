Phoenix Suns'ın süper yıldızı Kevin Durant, bir sosyal medya kullanıcısının "Warriors'tan egosu yüzünden ayrıldı" suçlamasına sert yanıt verdi.



Durant, kendisini "en egosuz oyuncu" olarak tanımlarken, medyanın taraftarların algısını bozduğunu iddia etti.



"Ben gördüğünüz en egosuz oyuncuyum. Sadece beni yeterince tanımıyorsunuz ve medya sizin beyinlerinizi yıkamış. Yazık size," diyen Durant, X (eski Twitter) üzerinden tepkisini gösterdi.



Durant, bu sezon 26.6 sayı, 6.0 ribaunt, 4.2 asist, 0.8 top çalma ve 1.2 blok ortalamalarıyla oynuyor. Ancak Suns, 2024-25 sezonunda bir kez daha beklentilerin gerisinde kaldı. Durant, geçmişte Charles Barkley ve Stephen A. Smith gibi medya figürleriyle sıkça polemiğe girmişti.



