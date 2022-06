Dünyanın en çok kazanan jokeyi, Gazi Koşusu'nda

Dünyanın en iyi jokeylerinden biri olarak kabul edilen ve kariyerinde 500'ün üzerinde galibiyeti olan İtalyan asıllı şampiyon jokey Frankie Dettori, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96. Gazi Koşusu'nda at binmek üzere Türkiye'ye geliyor. 52 yaşındaki jokey 26 Haziran'daki Türk at yarışçılığının derbisinde Harun Kahraman'ın sahibi olduğu safkan Hardmet'e binecek.



İSTANBUL'U TANIYOR



Dettori, ülkemize ilk kez 1991'de Gazi Koşusu'nda Karamehmet Ekürisi'ne ait Akar isimli safkana binmek için gelmişti. Ünlü jokey, İstanbul'da 23 defa at bindi. En son 2014'te ülkemizde yarışan Dettori, 8 yıl sonra İstanbul'da piste çıkacak.



20 YAŞINDA REKOR



Dettori'nin binicilik hikâyesi 12 yaşında başlıyor. Yarışçılık efsanesi olan babası Gianfranco , küçük oğluna midilli cinsi at hediye etti. Bu hediye, İtalyan jokeyin hayatını değiştirdi. Dettori, kısa sürede atlarla haşır neşir oldu, onlarla adeta bir sevgi bağı kurdu. Sonrasında hayatıyla ilgili en kritik kararı verdi ve okulundan ayrıldı. Henüz 15 yaşındayken dünyaca ünlü antrenör Luca Cumani'nin yanında aprantiliğe adım attı. 1990'da 20 yaşındayken bir sezonda 100 yarış kazanıp İngilizlerin efsane jokeyi Lester Piggout'tan sonra başarıya ulaşan en genç jokey olma unvanını elde etti.



UÇAK KAZASINDAN SAĞ ÇIKTI



Kariyer basamaklarını tırmanan ve şampiyonluklar elde eden Dettori'nin, 2000 yılında bir yarışa giderken bindiği uçak yere çakıldı. Kazada pilot ölürken Dettori uçaktan sağ çıktı, ayak parmaklarında kırık oluştu, alnına dikişler atıldı. Buna rağmen bir süre sonra yarışlara geri döndü.



BÜYÜK SERVET SAHİBİ



1996'daki Ascot festivalinde aynı gün 7 koşu kazanıp adını yarışçılık tarihine yazdıran Dettori, o günden bu yana sayısız zafere imza attı. 52 yaşındaki jokey, dünya efsanesi olmayı başarırken aynı zamanda büyük bir servete sahip. Böylesine büyük paralar insanları bazen şımartabilir. Ancak dünyanın en iyi jokeylerinin başında gelen Dettori, hiçbir zaman böyle bir durumla karşı karşıya kalmadı. Hep işine ve ailesine odaklandı. Gittiği ülkelerde yoğun ilgiyle ve sevgiyle karşılandı, büyük saygı gördü. Örnek bir profesyonel olan Dettori, Gazi Koşusu'na yıllar sonra yine renk katacak. Bir parantez de at sahibi Harun Kahraman'a. Dettori'yi bizlere izlettirecek olmasıyla kocaman teşekkürü hak ediyor.



6 AY CEZA ALDI



Dettori, kariyerinin ikinci kırılma noktasını 2012'de yaşadı. İtalyan jokey kanında yasaklı madde tespit edildiği için 6 ay ceza alıp yarışlardan uzak kaldı.





