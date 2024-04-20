Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası Antalya'da başlayacak

Türkiye'de ilk kez yapılacak Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası heyecanı 21 Nisan Pazar günü Antalya'da start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası Antalya'da başlayacak
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20 Nisan 2024 14:21
Türkiye'de ilk kez yapılacak Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası heyecanı 21 Nisan Pazar günü Antalya'da başlayacak.

EXPO 2016 alanında düzenlenecek organizasyonda 52 ülkeden 431 sporcu, kürsüye çıkmak ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için mücadele verecek.

20 kilometre mücadelesinde 90'ı kadın toplam 198 sporcu, 20 yaş altı kategorisi 10 kilometrede ise 50'si kadın toplam 106 sporcu yer alacak.

Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından ilk kez bu şampiyonada düzenlenecek MIX bayrak yarışında ise 127 sporcu ter dökecek.

Paris 2024'e yaklaşık 80 kota verilecek Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda Türkiye'yi; Meryem Bekmez, Kader Dost, Ayşe Tekdal, Emine Ceylan, Elif Nur Özbey, Selin Çadır, Salih Korkmaz, Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Şahin Şenoduncu, Ozan Bayram, Diyar Bayram, Harun Bilir, Tülin Ek, Esma Öztekin, Şerife Berra Güven, Mehmet Güngör, Şeyhmus Çapat ve İlhan Gövce temsil edecek.

 

- Önde gelen isimleri katılacak

Türkiye'de ilk defa düzenlenen şampiyonada önemli sporcular madalya almak için mücadele edecek.

Olimpiyat şampiyonları İtalya'dan Antonella Palmisano ve Massimo Stano ile Polonya'dan Dawid Tomala, bu yarışın iddialı isimleri arasında yer alıyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen son Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 20 ve 35 kilometrede çifte şampiyonluk kazanan İspanyol Alvaro Martin ile Maria Perez de Antalya'da kürsüye en yakın isimler arasında gösteriliyor.

Tokyo Olimpiyatları'nın madalyalı sporcuları Kolombiyalı Lorena Arenas, Kanadalı Evan Dunfee, Alman Jonathan Hilbert, Japon Koki Ikeda ve Çinli Liu Hong'un yanı sıra 2023 Dünya Şampiyonası'nın madalyalı sporcuları Brezilyalı Caio Bonfim, Japon Masatora Kawano ve Avustralyalı Jemima Montag da listedeki önemli isimler arasında bulunuyor.

İsveçli Perseus Karlstrom, Ekvadorlu Brian Pintado, Alman Christopher Linke, Japon Ryo Hamanishi ve İspanyol Paul McGrath da Antalya'da mücadele edecek.

Türkiye'nin kadrosunda ise dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya kazanan Meryem Bekmez, dünya dördüncüsü Salih Kokmaz ve 20 yaş altı dünya şampiyonu Mazlum Demir de bulunuyor.

 

- 1961'den bu yana yapılıyor

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından organize edilen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası, ilk kez 1961'de düzenlendi.

Başlangıçta ilk yapıldığı şehrin adıyla "Lugano Kupası", daha sonra 2016'ya kadar "Dünya Yürüyüş Kupası" olarak anılan organizasyon iki yılda bir yapılıyor.

Şampiyona en çok İtalya ve Almanya'da (4) düzenlenirken, bu ülkeleri İspanya ve Çin (3) takip etti.

Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nın düzenlendiği ülke ve şehirler şöyle:

YılŞehirÜlke
1961 Lugano İsviçre
1963 Varese İtalya
1965 Pescara İtalya
1967 Bad Saarow Doğu Almanya
1970 Eschborn Batı Almanya
1973 Lugano İsviçre
1975 Grand-Quevilly Fransa
1977 Milton Keynes Birleşik Krallık
1979 Eschborn Batı Almanya
1981 Valensiya İspanya
1983 Bergen Norveç
1985 St John's Man Adası
1987 New York ABD
1989 L'Hospitalet İspanya
1991 San Jose ABD
1993 Monterrey Meksika
1995 Pekin Çin
1997 Poděbrady Çekya
1999 Mézidon-Canon Fransa
2002 Torino İtalya
2004 Naumburg Almanya
2006 La Coruña İspanya
2008 Şupaşkar Rusya
2010 Chihuahua Meksika
2012 Saransk Rusya
2014 Taicang Çin
2016 Roma İtalya
2018 Taicang Çin
2020 Minsk Belarus
2022 Maskat Umman
2024 Antalya Türkiye
 

- Atletler çöp topladı

Organizasyon öncesi Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na katılacak Türk ve yabancı atletler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya geldi. Konyaaltı sahilinde çöp toplayan atletler, temiz bir toplum için herkese mesaj verdi.

Organizasyona ayrıca WA Sürdürülebilirlik Sorumlusu Bob Ramsak, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Başkanı Fatih Çintimar, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, antrenörleri ve Antalya Gençlik Merkezi yetkilileri ve çocuklar katıldı.

 

- Çintimar ve medya mensupları EXPO'da buluştu

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, organizasyonun düzenleneceği EXPO 2016'da medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını aktaran Çintimar, şunları kaydetti:

"Bu yarışmanın en önemli özelliği en fazla olimpiyat kotası veren yarışma olması. Ferdi kotalarla beraber toplamda 80'e yakın kota hedefliyoruz. Yaklaşık 1600 akrediteyle dünyanın her yerinden katılım sağlanacak. Pazar günü dünya şöleni yaşayacağız. İki sporcu rekor hedefliyor. Ülkemizde ilk defa açık alan Dünya Yürüyüş Şampiyonası düzenlenecek. MIX Bayrak Takımı'nda ilk 6'yı hedefliyoruz. Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz bayrak takımında yarışacaklar. Sporcularımız, olimpiyat kotası için yarışacak. Hedef, 6 yürüyüşçü sporcuyla ülkemizi Paris'te temsil edebilmek."

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