Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası Antalya'da başlayacak

Yıl Şehir Ülke 1961 Lugano İsviçre 1963 Varese İtalya 1965 Pescara İtalya 1967 Bad Saarow Doğu Almanya 1970 Eschborn Batı Almanya 1973 Lugano İsviçre 1975 Grand-Quevilly Fransa 1977 Milton Keynes Birleşik Krallık 1979 Eschborn Batı Almanya 1981 Valensiya İspanya 1983 Bergen Norveç 1985 St John's Man Adası 1987 New York ABD 1989 L'Hospitalet İspanya 1991 San Jose ABD 1993 Monterrey Meksika 1995 Pekin Çin 1997 Poděbrady Çekya 1999 Mézidon-Canon Fransa 2002 Torino İtalya 2004 Naumburg Almanya 2006 La Coruña İspanya 2008 Şupaşkar Rusya 2010 Chihuahua Meksika 2012 Saransk Rusya 2014 Taicang Çin 2016 Roma İtalya 2018 Taicang Çin 2020 Minsk Belarus 2022 Maskat Umman 2024 Antalya Türkiye

Türkiye'de ilk kez yapılacak Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası heyecanı 21 Nisan Pazar günü Antalya'da başlayacak.EXPO 2016 alanında düzenlenecek organizasyonda 52 ülkeden 431 sporcu, kürsüye çıkmak ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için mücadele verecek.20 kilometre mücadelesinde 90'ı kadın toplam 198 sporcu, 20 yaş altı kategorisi 10 kilometrede ise 50'si kadın toplam 106 sporcu yer alacak.Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından ilk kez bu şampiyonada düzenlenecek MIX bayrak yarışında ise 127 sporcu ter dökecek.Paris 2024'e yaklaşık 80 kota verilecek Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda Türkiye'yi; Meryem Bekmez, Kader Dost, Ayşe Tekdal, Emine Ceylan, Elif Nur Özbey, Selin Çadır, Salih Korkmaz, Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Şahin Şenoduncu, Ozan Bayram, Diyar Bayram, Harun Bilir, Tülin Ek, Esma Öztekin, Şerife Berra Güven, Mehmet Güngör, Şeyhmus Çapat ve İlhan Gövce temsil edecek.Türkiye'de ilk defa düzenlenen şampiyonada önemli sporcular madalya almak için mücadele edecek.Olimpiyat şampiyonları İtalya'dan Antonella Palmisano ve Massimo Stano ile Polonya'dan Dawid Tomala, bu yarışın iddialı isimleri arasında yer alıyor.Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen son Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 20 ve 35 kilometrede çifte şampiyonluk kazanan İspanyol Alvaro Martin ile Maria Perez de Antalya'da kürsüye en yakın isimler arasında gösteriliyor.Tokyo Olimpiyatları'nın madalyalı sporcuları Kolombiyalı Lorena Arenas, Kanadalı Evan Dunfee, Alman Jonathan Hilbert, Japon Koki Ikeda ve Çinli Liu Hong'un yanı sıra 2023 Dünya Şampiyonası'nın madalyalı sporcuları Brezilyalı Caio Bonfim, Japon Masatora Kawano ve Avustralyalı Jemima Montag da listedeki önemli isimler arasında bulunuyor.İsveçli Perseus Karlstrom, Ekvadorlu Brian Pintado, Alman Christopher Linke, Japon Ryo Hamanishi ve İspanyol Paul McGrath da Antalya'da mücadele edecek.Türkiye'nin kadrosunda ise dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya kazanan Meryem Bekmez, dünya dördüncüsü Salih Kokmaz ve 20 yaş altı dünya şampiyonu Mazlum Demir de bulunuyor.Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından organize edilen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası, ilk kez 1961'de düzenlendi.Başlangıçta ilk yapıldığı şehrin adıyla "Lugano Kupası", daha sonra 2016'ya kadar "Dünya Yürüyüş Kupası" olarak anılan organizasyon iki yılda bir yapılıyor.Şampiyona en çok İtalya ve Almanya'da (4) düzenlenirken, bu ülkeleri İspanya ve Çin (3) takip etti.Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nın düzenlendiği ülke ve şehirler şöyle:Organizasyon öncesi Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na katılacak Türk ve yabancı atletler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya geldi. Konyaaltı sahilinde çöp toplayan atletler, temiz bir toplum için herkese mesaj verdi.Organizasyona ayrıca WA Sürdürülebilirlik Sorumlusu Bob Ramsak, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Başkanı Fatih Çintimar, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, antrenörleri ve Antalya Gençlik Merkezi yetkilileri ve çocuklar katıldı.Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, organizasyonun düzenleneceği EXPO 2016'da medya mensuplarıyla bir araya geldi.Organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını aktaran Çintimar, şunları kaydetti:"Bu yarışmanın en önemli özelliği en fazla olimpiyat kotası veren yarışma olması. Ferdi kotalarla beraber toplamda 80'e yakın kota hedefliyoruz. Yaklaşık 1600 akrediteyle dünyanın her yerinden katılım sağlanacak. Pazar günü dünya şöleni yaşayacağız. İki sporcu rekor hedefliyor. Ülkemizde ilk defa açık alan Dünya Yürüyüş Şampiyonası düzenlenecek. MIX Bayrak Takımı'nda ilk 6'yı hedefliyoruz. Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz bayrak takımında yarışacaklar. Sporcularımız, olimpiyat kotası için yarışacak. Hedef, 6 yürüyüşçü sporcuyla ülkemizi Paris'te temsil edebilmek."