Dünya şampiyonu Nusrat Allahverdi olimpiyat hedefinde!

Ailesinin yönlendirmesiyle 4 yaşında yüzmeye başlayan Nusrat Allahverdi, ulusal ve uluslararası başarılarına yenilerini eklemek için günde 6 saat antrenman yapıyor.Azerbaycan doğumlu Nusrat Allahverdi (18), geçen yıl seçildiği milli takımda yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalarda çok sayıda derece elde etti.Geçen yıl Litvanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda, bu sene temmuz ayında Slovakya'daki Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ve geçen ay Romanya'da gerçekleştirilen Gençler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Galatasaray Kulübünün yüzücüsü Nusrat Allahverdi, antrenörü Eray Açıkgöz eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.Milli yüzücü, günde 6 saatlik antrenmanla önce gelecek yıl İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda madalya almayı, ardından Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.Nusrat Allahverdi, AA muhabirine, ailesinin yönlendirmesiyle başladığı yüzmede yıllar içinde çeşitli turnuvalara katıldığını anlattı.Yoğun antrenmanlarının olduğunu fakat hedefleri için çalışmaya devam edeceğini belirten Nusrat, dünya ve olimpiyat rekortmeni İngiliz Adam Peaty ile Berkay Ömer Öğretir'i kendisine örnek aldığını ifade etti.Nusrat, Öğretir ile uzun süre birlikte çalıştıklarını anlatarak,ifadelerini kullandı.Olimpiyat barajının gelecek yıl açıklanacağını ve bu hedefle çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Nusrat, şöyle devam etti:Nusrat Allahverdi, günün çoğunu havuzda geçirdiğini belirterek,dedi.Antrenör Eray Açıkgöz, Nusrat Allahverdi'nin azimli bir sporcu olduğunu ve 6 yıldır birlikte çalıştıklarını söyledi.Yüzmenin çok uzun soluklu ve gelişimsel bir spor olduğunu belirten Açıkgöz,diye konuştu.Açıkgöz, Nusrat'ın çok farklı özelliklere sahip bir sporcu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: