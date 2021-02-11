Dünya Kupası'nda üçüncülük El-Ehli'nin!

Kulüpler Dünya Kupası'nda Palmeiras'a penaltılarda 3-2 üstünlük kuran Mısır temsilcisi El-Ehli, üçüncü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Kupası'nda üçüncülük El-Ehli'nin!
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11 Şubat 2021 20:37
2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası üçüncülük maçında Mısır ekibi El Ehli, Brezilya temsilcisi Palmeiras'ı penaltılarda 3-2 yendi.

Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mısır ekibi El-Ehli ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın son sahibi Brezilya temsilcisi Palmeiras karşılaştı.

Er Reyyan kentindeki Education City Stadı'nda oynanan karşılaşmada taraflar, yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadelenin normal süresi 0-0 sona erdi.

Penaltı atışlarına geçilen müsabakada El-Ehli, Palmeiras'ı 3-2 mağlup ederek turnuvayı 3. sırada tamamladı. Maçın kaderini belirleyen son penaltı atışını ise bir dönem Galatasaray'da forma giyen Palmeiraslı Felipe Melo kaçırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından bu yıl düzenlenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Bayern Münih ile Tigres arasında bugün oynanacak final maçıyla sona erecek.



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