Dünya Kupası sutopu maçları İstanbul'da yapılacak

Türkiye, 14-21 Aralık tarihlerinde İstanbul'da Dünya Kupası Division 2 Kadınlar ve Erkekler Sutopu Grup Mücadelelerine ev sahipliği yapacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Dünya Kupası sutopu maçları İstanbul'da yapılacak
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12 Aralık 2024 16:48
Son güncelleme 12 Aralık 2024 16:51
Türkiye önümüzdeki günlerde önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak.

Dünya Kupası Division 2 Kadınlar ve Erkekler Mücadeleleri 14-21 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.
 Son yıllarda çok önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Türkiye, bu kez Türkiye Sutopu Federasyonunun önderliğinde Dünya Kupası Division 2 Kadınlar ve Erkekler Grup Mücadeleleri'ne ev sahipliği yapacak.

Maltepe Üniversitesi Spor Kompleksi'nde 14-21 Aralık tarihleri arasında 12 ülke kadın milli takımı ile 12 ülke erkek milli takımı 4'er farklı grupta mücadele edecek.

Kadınlarda İngiltere, Bulgaristan, Türkiye (A Grubu), Çekya, Almanya, Singapur (B Grubu), Çin, Güney Afrika, Japonya (C Grubu), Fransa, Portekiz, Hırvatistan (D Grubu); erkeklerde ise Güney Afrika, İran, Ukrayna (A Grubu), Portekiz, İngiltere, Çin (B Grubu), Malta, Singapur, Almanya (C Grubu), Hollanda, Slovakya, Türkiye (D Grubu) grup mücadelelerinde galip gelmeye çalışacak.

Kadınlar müsabakaları 14-17 Aralık tarihlerinde, erkeklerin müsabakaları ise 18 - 21 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Müsabakalar sonucunda Dünya Kupası Division 1'e yükselecek kadın ve erkek milli takımları belli olacak.

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