09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Dünya Kupası elemelerinde gole doyulmadı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 6. haftasında oynanan 9 maçta Norveç, Moldova'yı 11-1 yenerek tarihi bir galibiyet aldı. İngiltere Sırbistan'a 5 gol atarken, Fransa ve Portekiz de zorlu rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Dünya Kupası elemelerinde gole doyulmadı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 9 maç yapıldı.
 
I Grubu mücadelesinde Norveç, sahasında Moldova'yı ağırladı. Yıldız futbolcu Erling Haaland'ın 5, Thelo Aasgaard'ın 4 gol attığı karşılaşmada Norveç, rakibini 11-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
 
Ev sahibi takımın diğer gollerini Felix Horne Myhre ve Martin Odegaard kaydetti.
 
D Grubu'nda sahasında İzlanda'yı ağırlayan Fransa, Kylian Mbappe (penaltı) ve Bradley Barcola'nın golleriyle galibiyete uzandı.
 
Deplasmanda Macaristan'a konuk olan Portekiz ise Cristiano Ronaldo (penaltı), Bernardo Silva ve Joao Cancelo'nun golleriyle rakibini 3-2 mağlup etti ve F Grubu'nda ikide iki yaptı.
 
K Grubu'nda ise İngiltere, deplasmanda Harry Kane, Chukwunonso Madueke, Ezri Konsa, Marc Guehi ve Marcus Rashford'un golleriyle deplasmanda Sırbistan'ı 5-0 yendi.
 
Alınan sonuçlar şöyle:
 
D Grubu
 
Azerbaycan-Ukrayna: 1-1
 
Fransa-İzlanda: 2-1
 
F Grubu
 
Ermenistan-İrlanda: 2-1
 
Macaristan-Portekiz: 2-3
 
H Grubu
 
Bosna Hersek-Avusturya: 1-2
 
Kıbrıs Rum Kesimi-Romanya: 2-2
 
I Grubu
 
Norveç-Moldova: 11-1
 
K Grubu
 
Sırbistan-İngiltere: 0-5
 
Arnavutluk-Letonya: 1-0
