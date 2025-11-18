18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Dünya Kupası biletine "hızlandırılmış vize" imkanı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için bileti olan kişilerin "hızlandırılmış" şekilde Amerikan vizesi alabilmesini sağlayacak sistemi duyurdu.

calendar 18 Kasım 2025 16:30
Fotoğraf: AA
Dünya Kupası biletine 'hızlandırılmış vize' imkanı
ABD Başkanı Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve bazı ABD'li yetkililerle Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Dünya Kupası'na yönelik hazırlıkları anlattı.

Trump, ilgili tüm kurumların bir araya gelmesi ve Dışişleri Bakanlığının da yoğun çabalarıyla, Dünya Kupası için FIFA'nın resmi kanallarından bilet alanların daha hızlı şekilde Amerikan vizesi alabilmesini sağlayacak yeni uygulamayı kamuoyuyla paylaştı.

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve FIFA Başkanı Infantino'nun detaylarını anlattığı sistem, Dünya Kupası bileti almış ve ABD vizesi bulunmayan kişilerin "hızlandırılmış" şekilde başvurularını tamamlamasına ve vizelerini maçlar başlamadan önce almasına imkan tanıyacak.


Trump, söz konusu uygulamanın "FIFA Önceliklendirilmiş Randevu Sistemi" şeklinde isimlendirildiğini ve bilet alanların gecikmeden bu sistem üzerinden vize başvurularını yapması gerektiğini belirtti.

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmanın "hayatta bir kez yaşanacak bir onur" ve kendi başkanlığı döneminde bunu görmekten dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Trump, etkinliklerin tam güvenlik ve emniyet içinde yapılması konusunda da birçok ilave güvenlik önlemi aldıklarını anlattı.

Amerikan ekonomisine katkısı 35 milyar dolar

Trump, Dünya Kupası'nın ABD'ye yaklaşık ekonomik getirisinin 35 milyar doları bulacağını ve dolayısıyla özellikle birçok şehirde misafirlere hizmet verecek binlerce küçük ve orta ölçekli işletmenin de bu ekonomiden faydalanacağını vurguladı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
