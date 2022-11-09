Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda madalya!

Azerbaycan'da düzenlenen IBSA Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda milli sporcular biri altın olmak üzere beş madalya kazandı.



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci günü tamamlandı.



Milli sporculardan Esmer Taşkın J1-70 kiloda altın madalya kazanırken, Raziye Uluçam J2-70 kiloda gümüş, J1+70 kiloda Nazan Akın Güneş, J1+90 kiloda Onur Taştan ve J2+90 kiloda İbrahim Bölükbaşı bronz madalya elde etti.





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