Dünya 2'ncisi güreşçi Ahmet Duman'a coşkulu karşılama

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Dünya 2'ncisi olarak gümüş madalya kazanan Ahmet Duman, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde coşkuyla karşılandı. Duman, 2024 yılında düzenlenecek Paris Olimpiyatları'nda şampiyon olmak istediğini söyledi.

İspanya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda finalde Hintli rakibi Aman Aman'a 12-4 yenilerek Dünya 2'ncisi olan Ahmet Duman için memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde karşılama töreni düzenlendi. İlçe girişinde davul zurna ile karşılanan Duman Türk bayrakları eşliğinde konvoyla ilçe meydanına geldi. Duman'ı burada Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Gökal Belediye Başkanı Osman Akbulut, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rayif Ünal ile çok sayıda vatandaş karşıladı.

Olimpiyatlarda da Ahmet Duman'dan başarılı sonuçlar beklediklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Ülkemiz için çok güzel bir başarı elde etti kendisi. Biz de hemşerimiz olması sebebiyle ayrıca mutluyuz. Tabi bu çalışmalar çok önemli. Oldukça kıymetli. İnşallah kendisi yetişen yeni nesile de, gelecek nesillere de güzel bir örnek olur. Bu başarıların hem Erbaamıza hem de ülkemize gelmesi için vesile olacak diye heyecan duyuyorum" dedi.

Gelecek yıl Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara katılmak ve şampiyon olmak istediğini ifade eden Ahmet Duman, "Çalışmalarım çok yoğun geçti. Öncelikle buraya gelen hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kilo düştüm, aynı zamanda hocalarım da birebir ilgilendi. Çok çalıştık, hedefimiz şampiyon olmaktı. Ama 2'ncilik nasip oldu. Desteklerini esirgemeyen Ertuğrul başkanımıza çok teşekkür ederim. Planlarım nasip olursa seneye Avrupa şampiyonu olmak. Şampiyon olduktan sonra 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanmak. Nasip olursa olimpiyat sporcusu ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal marşımızı okutmak istiyorum" diye konuştu.