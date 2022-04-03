Duayen gazeteci Nezih Alkış, yaşamını yitirdi!

Türk spor medyasının duayen gazetecilerinden Nezih Alkış, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Duayen gazeteci Nezih Alkış, yaşamını yitirdi!
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03 Nisan 2022 01:06
Türk spor medyasının duayen gazetecilerinden Nezih Alkış, yaşamını yitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk spor basınının duayen isimlerinden, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) eski başkanı Nezih Alkış'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, uzun yıllar çeşitli gazetelerde spor müdürlüğü yapan Alkış'ın, spor medyasına ve Türk sporuna önemli katkılarda bulunduğu belirtildi. Nezih Alkış'a Allah'tan rahmet, ailesi ile spor ve basın camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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