Drogba: 'Mata'nın sayesinde Şampiyonlar Ligi kazandık'

Bir dönem Galatasaray forması giyen Didier Drogba, 2012'de Şampiyonlar Ligi finalinde Juan Mata'nın kendisini etkilediğini ve onun sayesinde geri dönüşü sağlayan golü attığını açıkladı.Chelsea bundan sekiz yıl önce şu ana kadar kazandığı tek Şampiyonlar Ligi Kupası'nı Bayern Münih karşısında kazanmıştı.Genç teknik direktör Roberto Di Matteo'nun çalıştırdığı Chelsea, Müller'in 83. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştü. Kupa tam Bayern Münih'e gidiyor derken, ortaya çıkan Didier Drogba 88. dakikada durumu eşitleyen golü kornerde Mata'dan gelen topa kafa vurarak attı ve maçı uzatmalara taşıdı. Mücadeleyi penaltılarla kazanan Chelsea, tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı.O dönem için açıklamalarda bulunan Drogba, "" dedi.Juan Mata ile olan konuşmasını anlatan Drogba; "" dedi.