Drift Şampiyonası Kocaeli'nde düzenlendi

2025 Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Kocaeli'de TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.
Drift Otomobil Sporları Kulübünce, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) himayesinde ICRYPEX, Spor Toto ve HT Spor katkılarıyla organize edilen şampiyonanın ikinci yarışında, 2 kategoride 17 sporcu mücadele etti.
Sabah antrenman turlarıyla başlayan organizasyon, sıralama turlarının ardından eleme eşleşmeleriyle tamamlandı.
Yarışta İbrahim Yücebaş birinci, Çağlar Küçükdumlu ikinci, Abdullah Bostan üçüncü oldu.
TOSFED Drift Kupası'nda ise Demirhan Öke birinciliği, Hüseyin Tantu ikinciliği, Mehmet Yazgan üçüncülüğü elde etti.
Dereceye giren pilotlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.
Şampiyonanın üçüncü yarışı, 31 Ağustos Pazar TOSFED İstanbul Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Drift Otomobil Sporları Kulübünce, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) himayesinde ICRYPEX, Spor Toto ve HT Spor katkılarıyla organize edilen şampiyonanın ikinci yarışında, 2 kategoride 17 sporcu mücadele etti.
Sabah antrenman turlarıyla başlayan organizasyon, sıralama turlarının ardından eleme eşleşmeleriyle tamamlandı.
Yarışta İbrahim Yücebaş birinci, Çağlar Küçükdumlu ikinci, Abdullah Bostan üçüncü oldu.
TOSFED Drift Kupası'nda ise Demirhan Öke birinciliği, Hüseyin Tantu ikinciliği, Mehmet Yazgan üçüncülüğü elde etti.
Dereceye giren pilotlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.
Şampiyonanın üçüncü yarışı, 31 Ağustos Pazar TOSFED İstanbul Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.
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