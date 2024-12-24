Dries Mertens'ten ayrılık açıklaması

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Belçika basınına geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Sporza'ya konuşan Mertens, Belçika'da düzenlenen gösteri turnuvasının ardından yaptığı açıklamada, "90 dakika futbol oynamak artık bana biraz sıkıcı geliyor." ifadelerini kullandı.
"Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak mısın?" sorusuna yanıt veren Mertens, "Göreceğiz. Şimdi kadar her şey harikaydı ama sezon bittiğinde ne olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.
Belçika Milli Takımı'na dönüp dönmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Mertens, "Yeni bir milli koçla kendimi milli takıma yine de açar mıyım? Tanrım, bu zor bir soru. Her zaman evet dedim ama itiraf etmeliyim ki milli aralarda yaptığım tatillerden de keyif alıyorum." dedi.
Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan 37 yaşındaki Mertens, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 25 maçta 5 gol 12 asist kaydetti.
Sporza'ya konuşan Mertens, Belçika'da düzenlenen gösteri turnuvasının ardından yaptığı açıklamada, "90 dakika futbol oynamak artık bana biraz sıkıcı geliyor." ifadelerini kullandı.
"Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak mısın?" sorusuna yanıt veren Mertens, "Göreceğiz. Şimdi kadar her şey harikaydı ama sezon bittiğinde ne olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.
Belçika Milli Takımı'na dönüp dönmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Mertens, "Yeni bir milli koçla kendimi milli takıma yine de açar mıyım? Tanrım, bu zor bir soru. Her zaman evet dedim ama itiraf etmeliyim ki milli aralarda yaptığım tatillerden de keyif alıyorum." dedi.
Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan 37 yaşındaki Mertens, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 25 maçta 5 gol 12 asist kaydetti.